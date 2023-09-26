Господа из Госдепа США, читайте азербайджанские СМИ!

Автор: Акпер Гасанов

Я считаю, что в кабинете президента США Джо Байдена, как и в кабинете главы Госдепартемнта США Энтони Блинкена нужно настроить телевизоры на показ азербайджанских телеканалов, сопроводив демонстрируемые передачи синхронным переводом. Это поможет руководству Соединенных Штатов более грамотно оценивать ситуацию на Южном Кавказе и позволит им не делать заявлений, которые чреваты сильным ослаблением позиций этой мировой державы в нашем регионе.

Озвучиваю свое предложение потому, что мы стали свидетелями очередного нелепого заявления, которым сотряс воздух официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер. По его словам, США "обеспокоены ситуацией в Карабахе после последнего крупномасштабного нападения Азербайджана и считают, что права как армян, покинувших Карабах, так и оставшихся там, должны быть защищены". Как видим, уже есть основания для возмущения. Но это было, увы, не все.

"И для тех, кто желает покинуть Карабах и для тех, кто желает вернуться, должен быть обеспечен безопасный проезд, который будет контролироваться нейтральной, независимой третьей стороной. Азербайджан несет ответственность за защиту гражданского населения и обеспечение гуманного обращения со всеми, включая тех, кого он подозревает в том, что они участники войны", - заключил Миллер.

Перед нами классический пример не просто неуместного, но и откровенно провокационного заявления со стороны официального представителя американского Госдепа. По сути, М.Миллер обвиняет Азербайджан в "крупномасштабном нападении" на самого себя. Вряд ли в Госдепе не знают, что Карабахский экономический регион является частью Азербайджана. Вряд ли там не в курсе того, что даже премьер-министр РА Никол Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы.

В Баку данное заявление Госдепа США вполне могут посчитать попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана и поддержкой армянского сепаратизма. При этом, парадокс ситуации состоит в том, что таким образом Госдеп США поощряет реваншистские силы в РА, которые открыто говорят о планах по свержению действующей армянской власти. А в случае реализации данного сценария, США увидят усиление не своего, а российского влияния в РА.

Идем далее. Руководство Азербайджана не раз доказывало, что не просто бесполезны, но и контрпродуктивны попытки говорить с Баку на языке ультиматумов. В частности, имеет смысл напомнить о том, что такой важный исторический проект, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, был реализован вопреки планам США. Они тогда всячески совали, в прямом смысле слова, палки в колеса данного проекта. В частности, было отказано в финансировании этого проекта.

В первую очередь потому, что США мечтали вывести Армению из самоизоляции, подключив ее к тому проекту. И это было время, когда у власти в РА находился "карабахский клан", когда РА отказывалась признавать нашу территориальную целостность, имитировала участие в переговорном процессе, держа под оккупацией 20% территорий Азербайджана! Так вот тогда, повторю, США пытались оказать Армении помощь, требуя ее участия в проекте БТК.

Чем все закончилось? Тем, что Азербайджан послал американскую сторону с ее хотелками куда подальше и реализовал данный проект. Который сейчас будет сильно расширен и сыграет важнейшую роль в деле процветания всех стран, участвующих в нем. Странно, что в Госдепе США не извлекли уроков из своих прежних ошибок. В любом случае, их требования сейчас снова и обосновано будут проигнорированы Азербайджаном.

Потому, что это несправедливая позиция американской стороны. Я потому и настаиваю на просмотре руководством США программ азербайджанских телеканалов, что это позволит им увидеть, какое огромное количество оружия было собрано армянскими незаконными вооруженными формированиями в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. Если что, это более ста танков и другой бронетехники, более двухсот тяжелых артиллерийских установок, в том числе ракетных систем залпового огня, десятки различных систем радиоэлектронной борьбы и столько же минометных систем.

Позволили бы США размещать на своей территории столько оружия незаконным вооруженным формированиям из какой-либо соседней страны? Позволили бы они иметь в США военную группировку численностью до 10 тысяч человек личного состава иного государства? Безусловно, нет. Поэтому, в том числе, заявление Госдепа США, нелепо и неуместно. Но есть и еще один нюанс.

Госдеп США ни словом не упоминает о правах сотен тысяч азербайджанцев, более тридцати лет, изгнанных из Армении. Где требование к руководству Армении по обеспечению их возвращения на родные земли? Где требование гуманного обращения с азербайджанцами, которые стали жертвами этнических чисток со стороны РА? Где выделение финансовых средств азербайджанским беженцам из РА? Ничего этого нет. Стало быть, мы имеем дело с однобокой, бесчестной позицией американской стороны. А в этом случае, их заявления не имеют для официального Баку ровным счетом никакого веса.

И чтобы исправить ситуацию, Госдеп США обязан сменить тон и занять более честную позицию. А для этого, им нужно смотреть передачи азербайджанских телеканалов, где полно сюжетов о том, как карабахские армяне рассказывают о том, что никто им не чинит препятствий с азербайджанской стороны. Есть даже рассказы о том, что карабахские армяне помнят времена дружбы с азербайджанцами и надеются на возврат тех времен. Так что, почва для восстановления доверия, для установления мира в регионе есть. И США нужно действовать в этом, а вовсе не в обратном направлении, поддерживая карабахский сепаратизм и армянский реваншизм.