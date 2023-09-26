Фрагментарная бдительность Эммануэля Макрона: новые провокации президента Франции

Автор: Акпер Гасанов

Франция очень бдительна в вопросах, связанных с "территориальной целостностью Армении, и поддерживает армянский народ. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью BFM TV.

Бдительность по отношению к территориальной целостности другого государства, не имеющего с Францией общих границ, уже интересна с точки зрения исследования анализа их причин, включая исследование вопроса личной заинтересованности мсье Эмануэля в защите страны, которая более четверти века держала 20% азербайджанских земель под оккупацией.

Сразу замечу, что Макрон является президентом Франции с мая 2017 года. То есть, он успел застать времена, когда пятая часть наших земель находилась под армянской оккупацией. Но, возглавляемая им Франция никогда не была очень бдительна в вопросах, связанных с "территориальной целостностью Азербайджана. Не было такого рода заявлений со стороны Макрона.

Как и заявлений о поддержке азербайджанского народа, который стал жертвой военной агрессии, этнических чисток, включая Геноцид в Ходжалы, он тоже не озвучивал. Более того, он помалкивал и в период, когда занимавший тогда пост министра обороны Армении Давид Тоноян открыто заявлял, что новая война Армении с Азербайджаном закончится захватом новых наших земель.

Не подал голоса Макрон и в период, когда Никол Пашинян устраивал пьяные танцы в Шуше, а потом еще и орал в центре Еревана, что "Карабах - это Армения и точка". Наконец, президент Франции ни слова возмущения не озвучил и после того, как Армения, по приказу Никола Пашиняна, нанесла ракетные удары по мирным азербайджанским городам - Гяндже, Барде Мингячевир.

Наоборот, в ходе 44-дневной войны именно Макрон пытался оказать давление на официальный Баку, требуя остановить восстановление территориальной целостности Азербайджана. Ясное дело, что ничего у него не получилось. После чего мы увидели, как этот мсье, явно переоценивает свою роль в истории, не способен критически оценивать свою персону и регулярно пытается напакостить Азербайджану.

В итоге, количество шагов антиазербайджанского содержания со стороны Франции превысило все возможные пределы. Но в том то и дело, что Азербайджан планомерно и успешно двигался к своей цели. Он ее в итоге достиг, полностью восстановив свою территориальную целостность и проведя успешную контртеррористическую операцию в Карабахском экономическом регионе нашей страны. И все потуги Франции добиться осуждения Азербайджана за это увенчались фиаско.

Последний пример - провал надежд Парижа и Еревана на принятие антиазербайджанской резолюции на созванном Францией заседании Совета Безопасности ООН. Но количество провалов не только не отрезвляет Макрона, а толкает его к новым, безрассудным шагам, является причиной его новых скандальных заявлений.

Вот и сейчас ему мерещится, что "территориальная целостность Армении находится под угрозой". Ложь? Конечно. Вот и Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в своем обращении к народу от 20 сентября заявил, что наша страна признает территориальную целостность Армении.

"Мы заявили об этом, мы признаем территориальную целостность всех стран", - подчеркнул тогда глава нашего государства.

А еще он потребовал от стоящих за Арменией и не находящихся рядом с ней в трудный момент, "армянских радетелей", чтобы они знали - чем дальше они будут держаться от нашего региона, тем спокойнее регион будет дышать.

"Мы предлагаем, чтобы будущее стран Южного Кавказа опиралось на мир, спокойствие и развитие. Мы предлагаем, чтобы силы, которые находятся далеко от нашего региона, но преследуют свою политическую повестку дня и используют армянский народ как инструмент, эксплуатируют его и в трудный момент, отстали от нас", - заявил Президент Азербайджана.

Как видим, он даже имени президента Франции не назвал. Но Эммануэль Макрон сам решил напомнить о себе, доказав правоту заявлений главы нашего государства. Чем в реальности помогут речи французского президента гражданам страны, которая вступила в период долгоиграющего внутриполитического кризиса с непредсказуемым концом? Ничем. Да и самому Макрону никто и ничем уже не поможет. Он проиграл все, что только можно и везде, где возможно. При нем Франция стала слабее, со всех точек зрения. Так что, аплодисментов в свой адрес он не заслужит. Разве что от армянской диаспоры Франции. Но это будет максимум того, чего заслужил мсье Эммануэль.