Главный провокатор Маргариты Симоньян прибыл в Армению

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о прибытии главного провокатора Маргариты Симоньян в Армению и его миссии по очернению Азербайджана. Представляем вашему вниманию текст публикации:

Знакомьтесь, это - Патрик Ланкастер, любимый фейкомет пропагандистов из РИА Новости и Russia Today. Этот фрукт сейчас в Армении - опубликовал дичайший фейк про "азербайджанцев, расстреливающих выезжающих в Армению людей". Но кто это вообще?



Его представляют американским журналистом и пытаются выдавать состряпанный им мусор за "нейтральное мнение".

Ланкастер - один из самых известных псевдожурналистов и рупоров Кремля, работающих на иностранную аудиторию. Он прославился сюжетом о том, что малазийский "Боинг" сбили украинцы, снял репортаж из Мариуполя, где "азовцы" якобы замучили женщину, разрисовав ее тело кровавой свастикой, и показывал трупы гражданских лиц, которые на самом деле брал из морга.

Сейчас эта мразь снимает чью-то ногу, кусок какой-то женщины в форме медсестры - и утверждает, что азербайджанцы расстреливают армян. Все тот же стиль любимого пропагандиста симоняновских госСМИ.