Названы потери Азербайджана в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе

В ходе антитеррористических мероприятий Азербайджана в Карабахе погибли 192 азербайджанских военнослужащих, 511 военнослужащих получили ранения, передает в среду Day.Az со ссылкой на минздрав Азербайджана.

"В ходе локальных антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики. Среди погибших военнослужащих 180 - сотрудники министерства обороны, 12 - сотрудники МВД. Один из шехидов - мирный житель. Личности 11 человек будут установлены судебно-медицинской экспертизой после проведения судебно-генетических экспертиз. В ходе локальных антитеррористических мероприятий 511 военнослужащих и 1 гражданское лицо получили ранения", - сказали в ведомстве.

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