https://news.day.az/politics/1601656.html Список сотрудников МВД Азербайджана, погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе - ФОТО
Список сотрудников МВД Азербайджана, погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе - ФОТО
Опубликован список сотрудников МВД Азербайджана, погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе, передает Day.Az.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре