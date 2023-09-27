Список сотрудников МВД Азербайджана, погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе

Опубликован список сотрудников МВД Азербайджана, погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе, передает Day.Az.

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