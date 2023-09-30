Азербайджан реализовал свое суверенное право на полную зачистку Карабаха от сепаратистов

Ряд стран и международных организаций продемонстрировал разное отношение к локальным антитеррористическим мероприятиям в Карабахе. В высказываниях официальных лиц США поначалу ощущалось определенное беспокойство по поводу судеб гражданского населения Карабаха. При этом, если оценивать итоги последнего телефонного разговора госсекретаря США Энтони Блинкена с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, можно прийти к следующему выводу - США согласны с тем, что антитеррористические мероприятия и полная зачистка Карабаха от сепаратистов является суверенным правом Азербайджана.

Об этом Day.Az сказал бывший советник госсекретаря США, американский аналитик, политический обозреватель Пол Гобл.

"Госсекретарь Блинкен проявил особый интерес к обсуждению вопроса, связанного с ситуацией в Ханкенди и его окрестностях после событий. Он отметил важность обеспечения стабильности в регионе и диалога с местными армянами. По сути, мы видим смягчение позиции США. Прежде всего это связано с тем, что антитеррористические мероприятия были проведены довольно молниеносно и потерь среди гражданского населения было относительно мало", - заявил американский аналитик.

Как сообщил наш собеседник, итоги антитеррористических мероприятий показали, что сегодня азербайджанская армия даже сильнее той, которая три года назад одержала победу во Второй карабахской войне.

"В Вашингтоне убедились, что Азербайджан не намерен проводить какие-либо этнические чистки в Карабахе. Теперь настало время для принятия незамедлительных шагов по удовлетворению гуманитарных потребностей армян, проживающих в Карабахе, и недопущению их полного исхода. Приверженность Азербайджана курсу на установление контактов с армянами в Карабахе и обсуждение с представителями Карабаха вопросов реинтеграции привели к изменению позиции США в лучшую для Баку сторону", - резюмировал Пол Гобл.

Напомним, 26 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о нынешней ситуации в Карабахском регионе Азербайджана после антитеррористических мероприятий против армянских вооруженных сил.