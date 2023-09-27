В течение последних трех лет Армения отталкивала руку, протянутую Азербайджаном, продолжая заниматься политическими и военными провокациям. Все шаги, предпринятые за эти три года в направлении мира, были предприняты Азербайджаном.

Об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что поскольку армянская сторона не внимала призывам, Азербайджан вынужден был провести антитеррористические мероприятия, и мир увидел, что азербайджанская армия нейтрализовала армянских сепаратистов в Карабахе, не нанеся ущерба ни одному гражданскому объекту. В результате этих мер незаконный режим в Карабахе сдался и принял легитимные требования Азербайджана.

Напомним, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

С учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00 на следующих условиях: расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются, параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника. Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.