В карабахском вопросе Париж выступает исключительно с позиции армян

К сожалению, Париж выступает в карабахском вопросе исключительно с позиции армян и ни в коем случае не желает видеть оправданную позицию Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель генерального директора АМИ Trend, руководитель медиаплатформы "Turkic.World" Руфиз Хафизоглу в интервью телеканалу "France 24", транслируемому на арабском языке.

Он отметил, что обвинения Запада в адрес Азербайджана по поводу изменения демографии региона смешны.

"Азербайджан ни в коем случае не изменил демографический состав региона. Армения сделала это 30 лет назад, и почему-то международная общественность закрыла на это глаза. Более того, сегодня, говоря о горстке армян в Карабахе, вы молчите о более, чем миллионе азербайджанских беженцев. Разве в Карабахе жили только армяне? Разве настоящими хозяевами Карабаха были армяне?" - подчеркнул Р.Хафизоглу.

На вопрос ведущего относительно причины ареста Рубена Варданяна, Р.Хафизоглу ответил, что Варданян является преступником, и в его задержании нет ничего незаконного.