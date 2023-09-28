В Ханкенди направлена дополнительная помощь

Принимаются незамедлительные меры по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе Азербайджанской Республики и обеспечению потребностей проживающих там армянских жителей.

Как передает Day.Az, 27 сентября очередной автомобиль с 32 тоннами бензина был отправлен по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди для обеспечения горюче-смазочными материалами детских садов, служб скорой медицинской помощи и противопожарной службы.