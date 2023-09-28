Оружие ценнее дружбы

Ратификация Римского статута может облегчить получение Арменией оружия для обороны, сказал в ходе заседания комиссии парламента по государственно-правовым вопросам представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По его словам, Армения ратифицирует международный документ и берет на себя обязательства не только наказывать за подобные преступления. Фактически граждане Армении обязуются не осуществлять подобные преступления.

"Это, считаю, важная предпосылка и обстоятельство также в рамках другой логики, например, в решении вопросов безопасности. Могут быть страны, которые, например, придадут важность этому обстоятельству в вопросе предоставления различных оборонных систем, оружия", - сказал Киракосян.