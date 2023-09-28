Джейхун Байрамов о безосновательности клеветнической кампании против Азербайджана

28 сентября министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с находящейся с визитом в Азербайджане исполняющей обязанности помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы министерства иностранных дел, на встрече были обсуждены текущая ситуация в регионе после проведенных Азербайджаном антитеррористических мероприятий, а также вопросы гуманитарной помощи.

Министр Джейхун Байрамов довел до внимания, что прекращение присутствия незаконных вооруженных формирований Армении, являющихся главной угрозой в регионе, будет служить делу мира и стабильности.

Было сообщено о процессе разоружения, мерах, осуществляемых нашей страной для удовлетворения нужд армянских жителей, а также о переговорах по реинтеграции армянского населения.

Было отмечено, что для продолжающейся клеветнической кампании против Азербайджана нет никаких оснований, и Азербайджан никоим образом не представляет какой-либо угрозы для армянских жителей. Было заявлено о беспочвенности звучащих в адрес Азербайджана претензий и в доказательство этого Азербайджан готов организовать визит структур ООН в Карабахский регион Азербайджана под руководством резидента-координатора ООН в нашей стране.

Министр Джейхун Байрамов довел до внимания, что, несмотря на все усилия, предпринимаемые нашей страной через привлеченных международных партнеров, армянская сторона продолжает препятствовать мирному процессу. Было подчеркнуто, что Азербайджан заинтересован в мирном процессе с Арменией на основе взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета.

На встрече стороны также провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.