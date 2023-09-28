МИД призывает армян не покидать свои места жительства в Карабахе

Премьер-министру Пашиняну хорошо известно, что выезд армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, является их личным решением и не имеет ничего общего с насильственным переселением.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана на обвинения, высказанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе его выступления на заседании правительства 28 сентября.

"Если какая-то часть армянского населения Карабаха не желает жить и подчиняться законам Азербайджана, мы не можем принудить их к этому. Наоборот, мы призываем армянское население не покидать места своего проживания и стать частью многонационального общества Азербайджана.

Для установления мира и безопасности в регионе Армения должна устранить барьеры, препятствующие процессу реинтеграции армянских жителей и сфокусироваться на успешном завершении переговорного процесса по мирному договору, основанному на территориальной целостности и суверенитете обеих стран", - говорится в комментарии МИД.