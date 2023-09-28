Глава МИД Азербайджана и госминистр Великобритании обсудили ситуацию в регионе

8 сентября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным министром Великобритании по европейскому региону Лео Докерти.

Об этом Day.Az сообщили в четверг в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора была обсуждена повестка сотрудничества между двумя странами, а также текущая ситуация в регионе.

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