Ни одно суверенное государство, включая Азербайджан, не потерпит незаконного военного присутствия на своей территории

Ни одно суверенное государство, включая и Азербайджан, не потерпит незаконного военного присутствия на своей территории.

Как сообщает Day.Az, cпикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова высказала эту мысль во время беседы с председателем Национальной ассамблеи Франции Яэль Браун-Пиве в Дублине. По словам г-жи Гафаровой, сегодня вооружённые силы Армении разоружаются, продолжается процесс их вывода с наших территорий. У этих войск тысячи единиц оружия и военной техники, а это говорит о том, что Азербайджан был прав, обращаясь к международной общественности по поводу их удаления с наших земель.

Спикер Сахиба Гафарова напомнила главе парламента Франции о нескольких письмах на этот счёт, которые г-жа Гафарова отправляла г-же Браун-Пиве в качестве главы парламента Азербайджана. Встретившись теперь с ней в столице Ирландии, г-жа Гафарова вновь заявила французской коллеге, что Азербайджан желает мира и стабильности.

Председатель Милли Меджлиса сообщила г-же Браун-Пиве о текущем диалоге касательно интеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество и о том, что за короткий промежуток времени уже состоялись две встречи представителей Азербайджана и армянской общины Карабаха. Армянские жители Карабаха являются гражданами Азербайджана, и все их права будут обеспечены в рамках азербайджанского законодательства и принятых нашей страной международных обязательств, заметила Сахиба Гафарова. Никто не заставляет их покидать Карабах. Если же кто-то хочет уйти, то это - его или её выбор, а Азербайджан, со своей стороны, обеспечивает их беспрепятственное перемещение и безопасность.

Кроме того, Сахиба Гафарова на встрече информировала Яэль Браун-Пиве о начатом Азербайджаном восстановлении инфраструктуры этой территории, отправке местным жителям гуманитарной помощи с включением в неё провизии, лекарств и топлива, и доставке Международным Комитетом Красного Креста помощи по Лачынской и Агдамской дорогам.