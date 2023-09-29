https://news.day.az/politics/1602502.html Агентство Азербайджана о количестве мин на освобожденных от оккупации территориях
Агентство Азербайджана о количестве мин на освобожденных от оккупации территориях
Считаем, что количество мин на освобожденных от армянской оккупации территориях может составлять около 1,5 миллиона.
Об этом сказал заместитель председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию территорий Самир Поладов, сообщает в пятницу Day.Az.
По его словам, это не точные и не окончательные данные.
"Мы обнаружили в Лачине импровизированные мины. Они были установлены на пороге домов, во дворах. В целом 70 процентов взрывов мин произошло вдали от бывшей линии соприкосновения. Так, 52 минных инцидента произошли на бывшей линии соприкосновения, а 137 - на других территориях", - сказал он.
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