Заявление ООН о ситуации в Карабахе

Организация Объединенных Наций (ООН) заявила, во время следования в Армению армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, не было зафиксировано случаев негативного обращения, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Армении Кавита Белани на еженедельной пресс-конференции Женевского офиса ООН, рассказала о миграции тысяч людей из Карабахского региона Азербайджана в Армению и их положении в Армении, на которой она присутствовала в режиме онлайн.

По ее словам, менее чем за неделю более 88 700 человек покинули Карабах и добрались до Армении. Белани заявила, что они "обеспокоены чрезвычайной гуманитарной ситуацией".

Белани отметил, что правительство Армении при поддержке ООН и других неправительственных организаций взяло на себя ответственность за их защиту и помощь.

На вопрос корреспондента Анадолу представитель ООН сказал: "Зафиксировано ли какое-либо жестокое обращение с этими людьми во время их путешествия?" Белани ответил: "Я знаю, что до сих пор не было зафиксировано никаких инцидентов. Не было зафиксировано никаких случаев жестокого обращения. Это длительное путешествие, пробки на дорогах - сложная ситуация для людей. Однако случаев жестокого обращения со стороны азербайджанцев не зафиксировано".