Режим Пашиняна ради наживы накачивает армян Карабаха страшилками про Азербайджан

Жителям Карабаха армянской национальности после десятилетий войны сложно представить, как можно мирно проживать бок о бок с теми, кого они считали своими смертными врагами. Тем более, речь идет о проживании в Азербайджанском государстве, которое, несмотря на все международные документы и даже публичные признания официального Еревана о подконтрольности Карабаха Баку, многие из них по-прежнему считают "оккупантом". Да, это результат многолетней и беспощадной пропаганды со стороны властей Армении. Да, во многом она была и остается лживой. Однако результат ее налицо.

Об этом в интервью Day.Az сказал российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

По словам нашего собеседника, продолжая накачивать жителей Карабаха армянской национальности и жителей собственно Армении страшилками про Азербайджан, режим Пашиняна, возможно, преследует несколько целей.

"В том числе убедить весь мир в том, что Азербайджан - "государство-агрессор" и в отношении него должны быть введены жесткие санкции. Также в Ереване могут рассчитывать на значительную финансовую помощь от международных организаций и отдельных стран, большая часть из которых в итоге окажется на французских и канадских счетах четы Пашинян-Акопян.

И, конечно же, формируется повод для давления (больше похожего на шантаж) на Баку со стороны Парижа, Брюсселя и в целом т.н. "коллективного Запада". За невведение санкций могут потребовать что угодно, в конечном итоге приводящее к отказу от следования национальным интересам во внешней политике и даже ограничению суверенитета. Что, собственно, можно уже наблюдать на примере соседней Армении, превращающейся во французскую колонию", - отметил эксперт.

Как подчеркнул российский политолог, заявление депутата от фракции "Гражданский договор" Лусине Бадалян, равно как другие слова и действия правящего режима - наглядное подтверждение того, о чем говорилось выше. Марионетки в Ереване "пляшут под дудку" своих западных хозяев. Сегодня Армения выступает как инструмент для сведения счетов с Россией, Азербайджаном, Турцией и Ираном.

"С одной стороны, Пашинян и Ко уже не скрывают, что легли на западный курс (хотя правильнее было бы - легли под Запад). С другой - влияние России по-прежнему значительно и на пр. Баграмяна не могут этого игнорировать. И дело даже не в участии в ЕАЭС или ОДКБ, а в зависимости экономики "офиса" и общественных настроений от армянской общины в России, которая по численности превышает население Армении", - заявил основатель PolitRUS.

Наш собеседник сообщил, что в целом население Армении настроено пророссийски и это мешает западным стратегам окончательно увести Ереван с орбиты Москвы.

"Именно поэтому сейчас мы наблюдаем и заявления, подобные госпоже Бадалян, и попытки убедить армянское общество в вине России за ситуацию с Карабахом - хотя всем здравомыслящим очевидно, что это результат ошибочной политики Пашиняна и его команды, возомнивших себя умнее и хитрее всего мира и предсказуемо просчитавшихся", - полагает Арьков.

Российский политолог добавил, что до недавнего времени балансирование Пашиняна на двух стульях устраивало Кремль и ему даже позволялось иногда критиковать в чем-то Москву, чтобы "не расстраивать" новых друзей на Западе.

"Чем-то подобным ранее "баловался" и экс-президент Серж Саргсян. Однако сейчас очевидно, что Запад жестко потребовал от Армении определиться, с кем она. И если выбор будет не в пользу России (а похоже на то), то смиренно наблюдать это в Москве не станут. И максимально включат в процесс армянскую общину в России", - предупредил он.

В заключении эксперт отметил, что немногие армяне останутся (вернутся) для дальнейшего проживания в Карабахе. О причинах говорилось выше. Остальные предпочтут жить в Армении или поедут дальше - в Россию, страны Евросоюза и США, исходя из собственных возможностей.

"С одной стороны, это дает оппонентам Баку повод для несправедливых обвинений. С другой стороны, это и очевидные плюсы. Отсутствие или небольшое число армян в полностью возвращенном Карабахе снимает множество проблем. Например, как быть в вопросе возвращения уцелевшей недвижимости возвращающимся в Карабах азербайджанским беженцам и их потомкам, как формировать представительство армян в местных органах власти и т.д", - заключил Виталий Арьков.

Абдул Керимханов