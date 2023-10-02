Джейхун Байрамов встретился с новым послом Латвии

2 октября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Латвийской Республики в стране Эдгарса Скуя.

Как сообщили Day.Az в МИД, посол вручил копии своих верительных грамот министру Джейхуну Байрамову.

Министр поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Латвией, а также текущая региональная ситуация.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что политический диалог, взаимные визиты и контакты между двумя странами способствуют дальнейшему расширению связей. Была подчеркнута важность усиления деятельности по развитию сотрудничества в политической, экономической, торговой, транспортной, гуманитарной сферах, сфере энергетической безопасности и т.д. и в течение следующего года, когда будет отмечаться 30-летие дипломатических отношений между Азербайджаном и Латвией.

Глава МИД подробно проинформировал о почти 30-летней армянской оккупации территорий страны, текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также о мирных и созидательных усилиях нашей страны.

Было доведено до внимания, что в результате антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном, незаконные армянские вооруженные формирования, выводятся из региона, завершается процесс их разоружения. Было подчеркнуто, что это в свою очередь создает возможности для продвижения как мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, так и процесса реинтеграции армянских жителей Карабахского региона, и Азербайджан полон решимости продолжать усилия по обоим направлениям.

Посол Эдгарс Скуя поблагодарил за теплый прием и отметил, что в ходе своей деятельности не пожалеет усилий для дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Латвией.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.