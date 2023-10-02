Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу

2 октября с 17:20 до 18:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Азизли Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кяльбаджарского района.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны.

Кроме того, на позиции Азербайджанской армии, расположенные на указанном направлении, с помощью боевых квадрокоптеров были сброшены самодельные взрывные устройства.

Подразделения Азербайджанской армии потерь не понесли, на указанном направлении были приняты адекватные ответные меры.