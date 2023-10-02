https://news.day.az/politics/1603239.html Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу - Заявление минобороны
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу - Заявление минобороны
2 октября с 17:20 до 18:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Азизли Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кяльбаджарского района.
Об этом Day.Az сообщили в минобороны.
Кроме того, на позиции Азербайджанской армии, расположенные на указанном направлении, с помощью боевых квадрокоптеров были сброшены самодельные взрывные устройства.
Подразделения Азербайджанской армии потерь не понесли, на указанном направлении были приняты адекватные ответные меры.
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