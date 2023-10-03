Армяне приготовили "подарок" на день рождения Владимира Путина

Автор: Мехти Ахмедзаде

Парламент Армении на заседании ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС). Причем перед днем рождения президента России Владимира Путина, который состоится 7 октября.

Похоже, что Ереван действовал специально, сделав "подарок" российскому лидеру и посылая определенный месседж. Некоторые армянские телеграм-каналы вовсе утверждают, что "статут вступит в силу именно 7 октября".

Таким образом, отныне, согласно Римскому статуту, Владимир Путин при визите в Армению будет арестован.

Отметим, что в обсуждениях его ратификации приняла участие только фракция премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор". Оппозиционные фракции выступили с заявлением и осудили решение властей по этому вопросу, отметив, что таким шагом они подставляют под удар отношения с Россией, что чревато серьезными последствиями для Армении.

Фракции "Армения" и "Честь имею" покинули зал заседаний в ходе обсуждения статута и не принимали участия в голосовании.

Напомним, что 11 сентября премьер республики Никол Пашинян сообщил, что Армения начала ратификацию Римского статута. По его словам, вовлечение суда в Гааге существенно усилит безопасность Армении, "когда ОДКБ не выполнила и не выполняет свои обязательства". Премьер отметил, что Ереван не может игнорировать происходящее и ничего не делать.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инициативу Армении о ратификации Римского статута враждебным решением. Он указал, что Москва не приветствует действия Еревана.