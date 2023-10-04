Радикальные армяне в США поплатятся за свое нападение на азербайджанских и турецких дипломатов

Лица, напавшие на азербайджанских и турецких дипломатов на конференции "Общественная дипломатия Турции" в Лос-Анджелесе, будут арестованы.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил Главный инспектор отдела по расследованию тяжких преступлений департамента полиции Лос-Анджелеса.

Представитель полиции подчеркнул, что инцидент вызвал серьезную обеспокоенность, виновные будут найдены и арестованы.

Отметим, что 29 сентября в Лос-Анджелесе, США, армянские радикальные группировки напали на участников конференции на тему "Общественная дипломатия Турции", организованной факультетом коммуникаций и журналистики Анненберга и Институтом Юнуса Эмре в Университете Южной Калифорнии.