Конференция в Баку внесет вклад в развитие прав женщин

Конференция в Баку внесет свой вклад в развитие прав женщин в странах-членах Движения неприсоединения.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила государственный секретарь министерства по делам женщин Никарагуа Чинда Ман во время выступления на проходящей в Баку конференции Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин".

"В Никарагуа существуют механизмы, связанные с участием женщин в общественно-политической жизни.

У нас есть техническая рабочая группа по гендерным вопросам. Также сформирована общая группа действий, которая выполняет задачи, связанные с гендерными вопросами. Расширение прав и возможностей женщин выходит на передний план в нашей политике", - добавила Ч.Ман.

Отметим, что в Баку проходит конференция Движения неприсоединения (ДН) на тему "Продвижение прав и расширение возможностей женщин" при совместной организации Азербайджанской Республики (нынешнего председателя ДН), Уганды и Узбекистана (будущих председателей ДН).

Мероприятие проводится на основе инициатив, озвученных Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на заседании на уровне министров Координационного бюро ДН в июле текущего года.

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