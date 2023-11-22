Фуад Мурадов в Кыргызстане

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в рамках визита в Киргизскую Республику посетил действующий в столице Бишкеке учебно-воспитательный комплекс Школы-гимназии номер 20 имени Гейдара Алиева, Кыргызско-азербайджанскую среднюю школу номер 103 имени Низами Гянджеви и воскресную школу при Общественном объединении "Ирс".

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, ознакомление с комплексом началось с посещения с глубоким почтением бюста общенационального лидера Гейдара Алиева в фойе школы и возложения цветов к памятнику.

Радушно поприветствовав гостя, руководство школы-гимназии подробно рассказало о бюсте выдающегося деятеля тюркского мира Гейдара Алиева, кабинете, носящем его имя, стенде, отражающем его жизнь и деятельность, участии президентов Азербайджана и Кыргызстана в церемонии открытия школы 12 oктября 2022 года, cтенде "Кыргызско-азербайджанская дружба", отражающем визит главы государства в Бишкек, и работе учебно-воспитательного комплекса.

В ходе ознакомления с учебным процессом в комплексе и созданными здесь условиями были представлены азербайджанская и киргизская музыка и танцы в исполнении учащихся. От имени комитета школе были подарены флаг Азербайджана, комплект национального костюма, книга с нотами наших национальных музыкальных произведений.

Ознакомление с Кыргызско-азербайджанской средней школой номер 103, носящей имя великого азербайджанского поэта и мыслителя, началось с посещения бюста могучего мастера слова в фойе школы. Затем в исполнении киргизских учащихся прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Азербайджана, были показаны культурная программа и видеоролик, повествующий о работе школы. После ознакомления с созданными в школе условиями учебному заведению были подарены книга Низами Гянджеви в переводе на немецкий язык и комплект азербайджанского национального костюма.

В ходе ознакомления с работой воскресной школы при Общественном объединении "Ирс" состоялось посещение открытого урока. Учащиеся прочитали различные стихи на азербайджанском языке. Гость был подробно проинформирован о направлениях деятельности школы, обеспечении учебниками азербайджанского языка и других актуальных вопросах.

Председатель комитета отметил важность обеспечения массовости на уроках, изучения проживающим в Кыргызстане новым поколением азербайджанцев родного языка, присутствия родителей на уроках азербайджанского языка и поинтересовался мнением школьников о занятиях.

От имени комитета центру были переданы учебники, учебные пособия и подарки. По окончании встречи была сделана фотография на память.

На встречах присутствовали консул посольства Азербайджана в Киргизской Республике Мубариз Джафаров, почетный президент Общественного объединения "Aзери" Акиф Алафердов и председатель Общественного объединения "Ирс" Хансывар Бахшалиев.