Баку повысил статус СПЕКА – послесловие к саммиту

Автор: Лейла Таривердиева

В Баку прошла Неделя СПЕКА - Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии, в которой в 2023 году председательствует Азербайджан. Мероприятие было содержательным, эффективным и представительным. Завершилось оно на особо громкой ноте - встрече лидеров стран-членов и в формате более широкого пространства, чем то, которое охватывает СПЕКА. Помимо президентов стран Центральной Азии, в азербайджанской столице в качестве специально приглашенных почетных гостей встречали премьер-министров Грузии и Венгрии, а также генерального секретаря Совета сотрудничества арабских государств Залива, не являющихся членами программы.

Регион переходит к стадии практической реализации всех тех задумок, которые формировались на протяжении последних нескольких лет. Новая геополитическая ситуация потребовала ускорения процессов и перехода от обсуждений к скорейшему практическому решению вопросов. Программа СПЕКА учреждалась в 1998 году, когда страны региона переживали нелегкие времена переформатирования и трансформаций. Нынешний саммит был первым, до этого встречи в верхах в рамках СПЕКА не проводились. Азербайджан инициировал встречу в верхах, и партнеры его поддержали. Азербайджану не привыкать оказываться в центре интеграционных процессов. Он сам инициирует эти процессы, сам разрабатывает направления и знает, как построить "здание" так, чтобы в нем комфортно было всем. В своем выступлении на саммите Президент Ильхам Алиев верно заметил, что за 25 лет основные вызовы для Азербайджана и стран Центральной Азии остались позади. И главным фактором туту стала политическая стабильность, без которой экономическое развитие невозможно.

"Когда создавалась СПЕКА, страны-члены еще делали свои первые шаги как независимые государства. Перед нами стояли многочисленные проблемы и вызовы. За последние 25 лет основные вызовы остались позади, мы укрепили наш государственный суверенитет, стали полноценными членами международного сообщества и стремительно развивались в экономическом отношении. Есть еще один фактор, объединяющий наши страны, и это политическая стабильность. Если нет стабильности, то ни о каком экономическом развитии не может быть и речи. Сегодня в различных регионах мира бушуют войны, конфликты и кровавые столкновения. В наших же странах царят мир, стабильность и спокойствие, успешно идут процессы развития и строительства. Это большое достижение и успех наших государств и народов", - сказал Президент Азербайджана.

СПЕКА, создававшаяся для поддержки слаборазвитых и развивающихся экономик, сегодня объединяет сильные независимые государства, играющие важную роль в своих регионах и реализующие крупные проекты. По идее, поддержка ООН развитию большинства стран-членов программы сегодня уже не требуется. Разве что экономика Афганистана нуждается в серьезной помощи. Хотя это всего лишь программа поддержки, на нынешнем этапе она может выступать в качестве региональной интегрирующей площадки. Азербайджан всегда исходил и исходит из того, что площадок для сотрудничества много не бывает. До сих пор спецпрограмма ООН не часто фигурировала в новостях, но после саммита в Баку программа получит второе дыхание.

Эту тенденцию можно наблюдать в пунктах принятой по итогам саммита Бакинской декларации. Вместо того, чтобы поблагодарить ООН и уйти в свободное плавание, страны-члены заявили о намерении наращивать роль СПЕКА как платформы экономического сотрудничества и постоянного диалога. Была выражена решимость оказать полную поддержку продолжающемуся процессу институционализации СПЕКА и созданию необходимых механизмов, которые повысят ответственность, обеспечат регулярный диалог, последовательность и эффективную координацию деятельности в рамках СПЕКА, а также будут способствовать реализации решений, принятых главами государств-участников СПЕКА.

Фактически, в Баку 24 ноября начала строиться новая региональная организация. Это, как мы уже отметили, веление времени - СПЕКА больше не нужна странам региона в качестве опекуна, но может стать площадкой для взаимовыгодного сотрудничества. Взаимодействие стран региона имеет много направлений и помимо национальных интересов объединено интересами глобальными. Не случайно лидеры стран подчеркнули важность Транскаспийского Срединного коридора Восток-Запад как одного из наиболее эффективных и устойчивых связей между государствами-участниками СПЕКА и различными регионами в Азии и Европе. Принято решение разработать Дорожную карту по цифровизации мультимодального обмена данными и документами по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ). В рамках институционализации СПЕКА в будущем году будет создан Многопартнерский Целевой Фонда под эгидой ООН для поддержки крупных проектов в сферах "зеленой" экономики, инноваций, логистики, альтернативной энергетики и "умного" сельского хозяйства. Как заявил, выступая на саммите, Президент Ильхам Алиев, Азербайджан выделит в Целевой Фонд 3,5 миллиона долларов.

Первый саммит СПЕКА показал, насколько востребовано региональное сотрудничество и какой интерес вызвала идея повышения статуса программы помощи ООН. С инициативами выступала не только азербайджанская сторона. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил совместно с экспертами Европейской экономической комиссии ООН и ЭСКАТО (Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана) разработать Концепцию развития "СПЕКА-2030".Принятие таких мер, по его мнению, позволит довести товарооборот в регионе СПЕКА с нынешних 52 млрд долларов до 100 млрд к 2030 году, а долю промышленной продукции в его структуре до 70 процентов. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на саммите, говорил о важности присоединения стран СПЕКА к международным транспортным коридорам. Он также предложил СПЕКА сфокусироваться в будущем на упрощении процедур торговли и устранении искусственных барьеров, расширении мультимодальных транспортных и экономических коридоров, развитии "зеленой" экономики и цифровизации. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к укреплению статуса Каспия как моря мира и новых возможностей. Он отметил необходимость приступить к совместной научно-исследовательской и прикладной работе по экологической и климатической проблематике, а также управлению трансграничными водными ресурсами. Эти вопросы, подчеркнул Токаев, затрагивают все страны СПЕКА, и добиться успеха в одиночку здесь невозможно.

Отметим, что в рамках Недели СПЕКА в Баку состоялись Экономический форум СПЕКА 2023 на тему "Преобразование региона СПЕКА в центр соединяемости с глобальным охватом" и 18-е заседание совета директоров, прошли встречи представителей деловых кругов. Прошли плодотворные обсуждения, были достигнуты важные договоренности.

Ось Центральная Азия-Южный Кавказ укрепляется. Говоря о Южном Кавказе, мы подразумеваем не только Азербайджан, но и Грузию. Грузия является неотъемлемой частью трансрегиональныхъ проектов. осуществляемых с участием Азербайджана. Сейчас она активно встраивается в Срединный коридор. Не случайно на саммит СПЕКА был приглашен грузинский премьер. Но Азербайджан, конечно, является крупнейшей экономикой Южного Кавказа, и от его связей с партнерами в ЦА выигрывает регион в целом. Все наши добрые соседи и друзья, все наши партнеры, думается, будут приветствовать преображение СПЕКА. Программа станет одной из "полос" многополосного коридора, соединяющего два региона, наряду с Организацией экономического сотрудничества и Организацией тюркских государств. Примечательно, что Азербайджан неофициально присутствует и в Консультативном совете лидеров Центральной Азии. Приглашением Президента Ильхама Алиева на заседание Консультативного совета страны ЦА как бы дали оценку той роли, которую играет Азербайджан и его лидер в интеграционных процессах на континенте.

"Азербайджан и страны Центральной Азии связывают многовековые исторические и культурные связи. Азербайджан и Центральная Азия являются единым историко-культурным и геополитическим пространством, имеющим возрастающее стратегическое значение. В сентябре я впервые был приглашен в качестве почетного гостя на проведенный в Душанбе Саммит глав государств Центральной Азии. Еще раз выражаю благодарность за это приглашение. Расцениваю нынешний Саммит как логическое продолжение встречи в Душанбе", - сказал, выступая на саммите СПЕКА азербайджанский лидер.

Таким образом, к уже существующим и успешно действующим интеграционным структурам, работающим в этом регионе, добавлена еще одна. Как мы уже заметили в начале, площадок для сотрудничества много не бывает.