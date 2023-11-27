Министр обороны Грузии прибыл в Азербайджан

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе посетил Азербайджан, в целях участия в 10-ой трехсторонней встрече министров обороны (Азербайджан, Грузия и Турция), которая состоится 27 ноября в Баку

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

Согласно информации, на встречах, которые пройдут в двустороннем и трехстороннем форматах, будут обсуждаться перспективы развития совместного военного сотрудничества и ряд вопросов, которые будут способствовать региональной безопасности.

Напомним, что последняя встреча в подобном формате состоялась в феврале этого года в турецком городе Карс.

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