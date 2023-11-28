США хотят на мировую с Азербайджаном

Автор: Эмин Севдималиев

С момента распада СССР на Южном Кавказе не было мира. Причины для этого, в зависимости от мировоззрения и склонности рассматривать политические процессы в формате определенных парадигм. Абсолютно справедливым является утверждение о том, что значительная часть территории Азербайджана была оккупирована Арменией, что и стало основной причиной для невозможности установления мира в регионе. В конечном счете, без восстановления территориальной целостности невозможно было установление нормальных отношений между странами.

Но это лишь одна часть. Второй частью проблемы являлось то, что Азербайджан и Армения не были связаны общими экономическими проектами. Отсутствие совместных проектов, опять же, было связано с терроториальными аппетитами Еревана, которые и ставили крест на таких проектах.

И сегодня создание взаимных отношений становится ключом к поиску мира между Азербайджаном и Арменией. И судя по нарративам, которые появляются на Западе, США являются сторонницей реализации таких шагов между Баку и Ереваном. В качестве основного направления построения мира Вашингтон избрал Зангезурский коридор, который даст возможность соединить Южный Кавказ и Центральную Азию, что станет основой торговли между Западом и Востоком.

Накануне помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен сделал очень важное заявление, которое указывает на видение США по нормализации отношений между Баку и Ереваном. Высокопоставленный сотрудник Госдепа отметил, что "..если торговля из Центральной Азии сможет идти через Азербайджан и Армению в Турцию, это станет существенным стимулом для всех стран на этом торговом пути. И мы будем рады возможности стать его частью".

Таким образом, Джеймс О'Брайен выступил с более сбалансированным заявлением, по сравнению с некоторыми предыдущими призывами из Госдепа. Но что скрывается за этими словами и почему так изменился подход США в отношении Азербайджана?

Почему Вашингтон изменил позицию?

Так с чем же связано изменение позиции Вашингтона, который в течение последнего месяца продвигал более антиазербайджанский взгляд? Причин несколько и они связаны между собой.

В первую очередь, непреклонность Азербайджана в ключевом для себя вопросе вынудила США изменить стратегию поведения. Часть работы посредника заключается в том, чтобы найти взаимоприемлемый подход между партнерами по переговорам, что подразумевает использование различных стратегий, включая направленных на сглаживание различия в балансе сил между сторонами, участвующими в переговорах.Такой подход в отношении Азербайджана не дал результата, так как ультимативная позиция США была направлена на то, чтобы ослабить позиции Баку в переговорах. Соответственно, в отношениях между Баку и Вашингтоном наметилось некоторое похолодание. И очень важным моментом стало то, что Азербайджан отказался от участия во встрече в Вашингтоне из-за позиции США, что стало серьезным сигналом для американской стороны, так как ее позиция посредника оказалась под угрозой.

Вторая причина, по которой Вашингтон решил восстановить более позитивные отношения с Баку, связана с тем, что США сами заинтересованы в создании такого пути. Причины для этого экономические и политические. Если посмотреть на карту, можно заметить, что Южный Кавказ находится между Ближним Востоком и Восточной Европой, двумя весьма волатильными на данный момент регионами. Тем временем, Южный Кавказ трансформируется в регион, в котором появилась серьезная возможность потушить пожар сложного конфликта в силу структурного изменения в затяжном конфликте между Азербайджаном и Арменией.

И США заинтересованы в установлении мира в этом регионе, так как это позволит западным странам продолжить безопасную торговлю с восточными партнерами. Это является ключевой причиной с экономической точки зрения, так как современная мировая экономика является глубоко интегрированной и усложнение торговли между Востоком и Западом приведет к ухудшению экономической ситуации на Западе.

С политической точки зрения, Вашингтон хочет восстановить теплые отношения с Баку из-за того, что напряженность между двумя столицами приведет к ослаблению позиций США по отношению с другими региональными силами. С точки зрения США, это приведет к тому, что Америка потеряет возможность строить отношения с Азербайджаном, который может стать еще более стратегически важной страной региона в ближайшей перспективе.

В данном контексте необходимо отметить то, что в США видят, что Азербайджан успешно строит отношения с Россией и Ираном, с которыми Баку связывает большое количество совместных проектов. Это заставляет Вашингтон думать о том, что баланс сил в регионе изменяется не в его пользу, и в качестве продвижения своего влияния избирается тактика восстановления отношений с Баку.

Экономическая созависимость - почему Вашингтон так интересует Зангезурский коридор?

Необходимо сказать несколько слов о том, почему Зангезурский коридор становится более важным элементом переговоров в глазах американцев.

Экономическая созависимость является одним из основных инструментов, которые позволяют странам поддерживать мир в отношениях друг с другом. В особенности это касается граничащих стран. Взаимные экономические отношения дают несколько ключевых преимуществ. Во-первых, стороны получают возможность улучшить свои экономические показатели и создать дополнительные рабочие места, что благоприятно влияет на жизни граждан. Во-вторых, страны, связанные такими отношениями, имеют более низкую мотивацию вступать в вооруженные конфликты, так как это приведет к потере экономических благ и затратам на военную деятельность. Другими словами, наличие экономических отношений между сторонами является серьезным и проверенным фактором сдерживания возникновения международных конфликтов. В-третьих, отношения между странами становятся более прексказуемыми, что благотворно влияет на политический климат.

Исторический анализ может указать на то, что развитие торговых отношений оказывает благоприятное воздействие на политические отношения стран. Ярчайшие примеры можно найти в Европе, которая долгое время страдала от войн и конфликтов. Однако сегодня экономическая интеграция и созависимость европейских стран друг от друга привели к тому, что эти страны являются одними из самых экономически развитых на планете, несмотря на существующие серьезные проблемы и вызовы. Что еще более важно, сегодня многие европейские страны почти не имеют армии, что возможно именно благодаря экономической созависимости. При этом между ними нет конкуренции в сфере безопасности.

Поэтому США и заинтересованы в продвижении Зангезурского коридора, так как это позволит максимизировать вероятность сохранения мира между Баку и Ереваном в будущем.

Но Вашингтоном движет не только желание гарантировать будущий мир между двумя странами Южного Кавказа. Было бы весьма наивно и не совсем корректно предполагать, что у США нет своих интересов. И действительно, у Вашингтона есть интерес. Единственная дорога с Запада на Восток, которая не контролируется Москвой или Тегераном, проходит через Южный Кавказ и, в частности, через Азербайджан. И стать частью этого проекта является стратегическим интересом американской политики, так как выпав из этого проекта, Америка может столкнуться с большими политическими потерями из-за того, что усложнится доступ для западных стран на восточные рынки.

Текущая динамика указывает на то, что в результате весьма упрямой позиции Еревана связь между Западом и Востоком будет проходить через Иран, с которым достигнута договоренность о создании маршрута альтернативого Зангезурского коридора. Весьма вероятно, что западные страны не будут в восторге от того, что их товары вынуждены будут проходить через Иран, так как, с их точки зрения, это создаст для них определенные риски и даст Тегерану рычаг в политических отношениях с западными странами и, в частности, с США. Такой сценарий является недопустимым для Вашингтона, так как это грозит смещением глобального баланса сил не в пользу США.

Эти факторы объясняют смену риторики Вашингтона по отношению к Баку, а также более высокий уровень заинтересованности в запуске проекта Зангезурского коридора. В Вашингтоне, без сомнений, есть понимание того, что запуск вышеупомянутого коридора входит в интересы как стран Южного Кавказа, так и в интересы США.