https://news.day.az/politics/1617892.html Замглавы МИД Турции принял Тойво Клаара
Замглавы МИД Турции принял Тойво Клаара
Заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Акчапар принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.
Как передает Day.Az, информацию распространил МИД Турции.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе.
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