Замглавы МИД Турции принял Тойво Клаара

Заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Акчапар принял специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Как передает Day.Az, информацию распространил МИД Турции.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе.

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