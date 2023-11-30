https://news.day.az/politics/1618481.html Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией - ФОТО
Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией - ФОТО
30 ноября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках 30-го заседания Совета министров ОБСЕ встретился в министерстве обороны Великобритании с государственным министром по вооруженным силам Джеймсом Хиппи.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД, в ходе встречи обсуждалось двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией.
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