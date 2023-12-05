Не исключено, что на Тель-Авив усилится международное давление

Не исключено, что на фоне военных действий Израиля в Газе, усилится международное давление на Тель-Авив.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал телеканалу ARB 24 заместитель директора АМИ Trend глава медиа-платформы Turkic.World, политолог Руфиз Хафизоглу.

Р.Хафизоглу отметил, что, несмотря на интенсивные военные действия, Израиль не смог достичь поставленных целей. Он также подчеркнул, что гибель 16 тысяч мирных жителей в результате военных действий серьезно подорвала международную репутацию Израиля.

"Продолжение конфликта в первую очередь приводит к потерям среди мирных жителей. Уже в самом Израиле звучат резкие протесты против военных действий в Газе", - добавил Р.Хафизоглу.

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