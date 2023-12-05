Формат «3+3» становится все более перспективным

Формат "3+3" (Азербайджан, Армения. Грузия, Россия, Иран и Турция) становится все более перспективным.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве.

"Уже обретает плоть инициатива "3+3" Президента Азербайджана Ильхама Алиева о формировании так называемой региональной платформы "3+3" - три южнокавказских страны и три их соседа. Это тоже перспективный формат. Буду рад услышать ваши оценки о дальнейших шагах на этом направлении", - отметил он.

Отметим, что 23 октября в Тегеране прошла встреча глав МИД в формате "3+3" с участием министров иностранных дел Азербайджана, России, Турции, Ирана, Армении.

На заседании на уровне министров иностранных дел обсуждалось развитие регионального сотрудничества (политического, экономического, безопасности, транзита, энергетики и т.д.).

Одной из основных целей встречи, проводимой в формате "3+3", являлось решение региональных проблем без участия стран вне региона и с участием стран региона, а также осуществление мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Следует отметить, что первая встреча в формате "3+3" прошла в прошлом году в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел без участия Грузии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!