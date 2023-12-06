Президент Ильхам Алиев поделился с нами своим стратегическим видением будущего Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза в кулуарах форума "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

Бывший посол отметил, что в течение трехчасовой конференции, Президент Ильхам Алиев ответил на все вопросы в ясной и искренней манере, а также изложил стратегическое видение будущего Азербайджана в сотрудничестве со странами Центральной Азии, Европы и США.

"Более того, Президент Ильхам Алиев рассказал о прошлом Азербайджана, о том, как страна готовилась в течение многих лет к своей политической и экономической независимости, а также о подготовке к возможности восстановить свой суверенитет", - подчеркнул он.

Также Брайза рассказал, что ключевым моментом речи Президента Ильхама Алиева является стремление Азербайджана завершить работу над мирным договором.

"Президент Ильхам Алиев надеется, что Пашинян также сможет справиться с политической оппозицией, с которой он сталкивается, сможет побороть старый режим, который хочет вернуться к власти и, возможно, хочет спровоцировать его на новый конфликт. Также Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что вывод незаконных армянских войск из Карабаха и сепаратистского политического режима устранил последнее серьезное препятствие перед Пашиняном на пути к мирному соглашению", - добавил бывший посол.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!