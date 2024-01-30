Затулин выгораживает армянского вандала

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В Ереване местный вандал осквернил памятник детям-жертвам блокады Ленинграда. Ничего такого - обычный, нормальный армянский нацист, какие бродят по улицам Еревана в великом множестве.

Некто Ширинян, возмущенный словами Марии Захаровой, потребовавшей предоставить доказательства "этнических чисток" в Карабахе, возбудился до крайности и пошел громить мемориал блокады Ленинграда. Если честно сказать, без надписи на русском языке никогда бы не догадались, что этот памятник касается ленинградских блокадников. По всем признакам это очередной монумент любимому армянами "геноциду 1915 года".

Так вот, некто Ширинян пришел к памятнику, устроил погром, потоптал российский флаг, сдернутый с венка, и записал это на видео. В ответ на слова Захаровой армянский нацист потребовал доказательств блокады Ленинграда.

Российские СМИ побежали за комментариями к главным армяноведам России. В частности к Константину Затулину. Этот первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ (явно в делах СНГ не догоняющий) высказался осторожно, чтобы не задеть тонкие струнки армянской души. "Что касается самого факта осквернения памятника, если оно действительно произошло, то это или сумасшедший, съехавший с катушек, или я не знаю, как его охарактеризовать, в любом случае все, что связано с осквернением памятника, это возмутительно", - заявил Затулин "Газете.Ru".

Значит, выставленного армянским нацистом видео российскому депутату оказалось мало. То, что на нем отражено, не говорит для Затулина само за себя. Ему недостаточно, что мужчина все скрупулезно заснял и сопроводил звуками своего "прекрасного" голоса. Боясь обидеть источник вознаграждений, господин Затулин поставил под сомнение вопиющий и явный факт осквернения памятника, добавив "если оно действительно произошло". А армянский нацист просто сумасшедший, у него, наверное, и справка есть.

Зато по поводу "этнических чисток" в Карабахе у Затулина нет никаких сомнений. Несмотря на то, что этот факт не был доказан, а также не был признан ни в Росси, ни в других странах, ни в международных организациях, армянский прихвостень совершенно уверен, что факт "не подлежит сомнению".

Интересно, что под этот аккомпанемент и сам Затулин, и цитирующее его издание как бы забыли, о чем, собственно, идет разговор. Разговор о вандализме армянского нациста в Ереване, осквернившего памятник, посвященный детым блокадного Ленинграда. Как раз на днях было отмечено 80-летие снятия ленинградской блокады, и некто Ширинян по доброй старой армянской традиции отметил его соответствующим образом. В соцсетях у него уже образовалась широкая группа поддержки, соплеменники приветствуют его поступок, виртуально жмут ему руку и целуют взасос.

А депутат Госдумы Затулин занят Азербайджаном. Почему бы ему не заняться сбором доказательств блокады Ленинграда, затребованных армянским нацистом? Его не возмутило такое хамство, такой плевок в сторону ценностей собственного народа? Никаких вопросов не возникло? Похоже, что нет.