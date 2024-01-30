В России откроют дело на армянского осквернителя памяти детей блокадного Ленинграда

Следственный комитет России возбудит дело в связи с осквернением памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване, передает во вторник Day.Az.

"Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего", - сказали в СК.

Отметим, что в соцсетях появились кадры очередного армянского вандализма. На этот раз армяне решили оскорбить память детей блокадного Ленинграда.

В первом видео можно заметить, как армянский вандал выдергивает ленты с изображением российского флага из венков, бросает их на землю и топчет ногами.

А на втором видео он идет еще дальше - переворачивает венки, назвав при этом блокадных детей "фашистами" и утверждая, что "нет документов, подтверждающих это событие".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!