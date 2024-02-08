В найденном в Аскеране массовом захоронении могут находиться останки около 200 человек

Как сообщалось ранее, в августе 2023 года Службой госбезопасности Азербайджана был арестован один из виновников в совершении Ходжалинской резни Рашид Бегларян.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, во время допроса Рашид Бегларян, признавшись в своей причастности к совершению Ходжалинской резни в феврале 1992 года, заявил, что азербайджанских мирных жителей, выживших во время резни в Ходжалы, обманули, сказав, что они могут безопасно пройти через Аскеранский район и добраться до Агдама. Тогда около 200 мирным жителям, большинство из которых женщины, дети и пожилые люди, армяне устроили засаду недалеко от Аскеранской крепости.

Рашид Бегларян в ходе показаний следствию заявил, что когда они открыли огонь, женщины и дети начали кричать, те, кто смог спастись, бежали в сторону Агдама, а тела убитых так и остались лежать там.

"После того, как мы прекратили стрелять, мы подходили к трупам и осматривали их. Если кто-то был еще жив, мы пристреливали их. Затем мы стали снимать с них ценные вещи. На этой территории было полно тел жителей Ходжалы. Тела пролежали здесь примерно неделю, после чего их закопали", - добавил он.

Отметим, что ранее в ходе следственных действий на месте, проведенных Службой государственной безопасности, обвиняемый по уголовному делу Рашид Бегларян в своих показаниях показал места массовых захоронений азербайджанцев возле Аскеранской крепости, убитых в ходе Ходжалинского геноцида.

На основании показаний Рашида Бегларяна, Рабочая группа Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан провела поисково-раскопочные работы вблизи Аскеранской крепости.

Сотрудник Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Заур Исмайлов сообщил Trend, что на территории найдено захоронение, в котором предположительно захоронены жители Ходжалы. Здесь обнаружены останки не менее восьми человек. Не исключено, что в ходе поисковых работ, которые будут продолжаться и дальше, эта цифра увеличится.

8 февраля был организован визит представителей СМИ на место обнаружения захоронения. В рамках визита, наряду с представителями местных СМИ, территорию также осмотрели 35 представителей иностранных СМИ (Сербия, Турция, Марокко, Перу, Уругвай, Узбекистан, Босния и Герцеговина, Россия).

Участники поездки были проинформированы, что на следующем этапе человеческие останки будут эксгумированы с территории и переданы в соответствующие лаборатории для идентификации.

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