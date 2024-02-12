Военная провокация Армении в угоду миссии ЕС

Автор: Байрам Эльшадов

Днем 12 февраля с позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, на участке азербайджано-армянской условной государственной границы, проходящем через территорию Зангиланского района, был открыт огонь по позициям Пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенным на территории села Коллугышлаг Зангиланского района. Эта провокация была необходима Армении для того, чтобы хоть как-то "аргументировать" пребывание миссии ЕС на своей территории. Более того, Ереван наверняка будет использовать сегодняшний инцидент для усиления европейской наблюдательной миссии в регионе. Ведь если на границе тихо, то могут возникнуть справедливые вопросы о целесообразности миссии ЕС.

Помимо Армении бенефициаром сегодняшней военной провокации является Франция, которая является одной из стран-участниц наблюдательной миссии. Франция, таким образом, подталкивает Армению к созданию напряженности на условной границе, чтобы подготовить почву для своего долгосрочного пребывания в регионе. Так что отнекиваться Еревану не получится - снайперский обстрел азербайджанских пограничников имел место со стороны именно ВС Армении по науськиванию третьих сторон.

По всей видимости внерегиональные силы не хотят спокойствия в регионе Южного Кавказа. Напомним, 1 февраля Президент Ильхам Алиев на встрече с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом в Баку заявил о мирной обстановке, царящей на границе Азербайджана и Армении. "Между Азербайджаном и Арменией де-факто уже существует мир, и на границе двух стран несколько месяцев царит мирная обстановка. Но для того, чтобы довести этот процесс до логического завершения, необходимо подписать мирный договор и положить конец территориальным претензиям Армении против Азербайджана", - сказал глава нашего государства.

Однако Армения в очередной раз пошла на поводу у своих зарубежных покровителей, нарушив относительное спокойствие на условной границе. Очевидно, что инцидент был умышленным и совершен целенаправленно армянскими вооруженными силами для нагнетания ситуации. Прикрываясь за спиной миссии ЕС, Армения пытается реализовать свои грязные намерения.

Азербайджан на официальном уровне неоднократно подчеркивал, что расширение миссии ЕС, закупка Арменией у Индии и Франции вооружения служат обострению ситуации в регионе. Визит в Армению бригадного генерала Уильяма Де Мейера- командующего внешними миссиями Национальной жандармерии Франции и его появление на условной границе с Азербайджаном были расценены экспертами как подготовка Франции к военным действиям. В СМИ звучали предупреждения, что Армения попытается открыть огонь в направлении Азербайджана. Результат не заставил себя долго ждать. Размещение снайперов на приграничных позициях - запланированное мероприятие, и сегодняшний инцидент является частью коварного плана.