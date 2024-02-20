https://news.day.az/politics/1638807.html Вопрос о назначении Фикрета Мамедова судьей Конституционного суда Азербайджана рекомендован к рассмотрению на заседании парламента
Вопрос о назначении Фикрета Мамедова судьей Конституционного суда Азербайджана рекомендован к рассмотрению на заседании парламента
Вопрос "О назначении Фикрета Фаррух оглу Мамедова на должность судьи Конституционного Суда Азербайджанской Республики" рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
Как сообщает во вторник Day.Az, вопрос об этом обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству в формате видеоконференции.
После обсуждений документ был рекомендован для вынесения на рассмотрение на пленарном заседании парламента.
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