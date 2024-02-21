Национальная комиссия Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО отмечает 30-летие, сообщает Day.Az со ссылкой на заявление комиссии в соцсети Х.

"Сегодня исполняется 30 лет со дня создания Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, основанное по указу Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. На протяжении всех этих лет Азербайджан всегда был привержен идеалам и принципам ЮНЕСКО", - говорится в публикации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!