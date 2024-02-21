В Ханкенди обнаружен арсенал армянского вооружения

Сотрудники полиции провели 20 февраля операцию на территории города Ханкенди.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, в результате оперативных мероприятий было обнаружено и изъято 17 единиц автоматического оружия различных марок, 5 пистолетов, 5 винтовок, 73 гранаты, 72 запала, 68 обойм, 4821 патрон разного калибра и другие боеприпасы.

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