https://news.day.az/politics/1639157.html Армения получила от Азербайджана очередной пакет предложений по мирному соглашению
Армения получила от Азербайджана очередной пакет предложений по мирному соглашению
Армения получила от Азербайджана очередной пакет предложений по мирному соглашению.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил журналистам секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.
По его словам, обсуждения по проекту мирного соглашения пройдут в ближайшее время на встрече глав МИД двух стран.
Отметим, что в начале января Азербайджан получил очередной пакет предложений по мирному договору с Арменией.
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