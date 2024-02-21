Армения получила от Азербайджана очередной пакет предложений по мирному соглашению.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил журналистам секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

По его словам, обсуждения по проекту мирного соглашения пройдут в ближайшее время на встрече глав МИД двух стран.

Отметим, что в начале января Азербайджан получил очередной пакет предложений по мирному договору с Арменией.

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