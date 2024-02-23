Конгресс США бездействует в отношении коррупционера Менендеса

Первого декабря 2023-го года в Палате представителей США закончилась политическая карьера республиканца Джорджа Сантоса, которого выгнали путем незамедлительного голосования. Решение поддержали 311 законодателей. Против проголосовали 114. Таким образом, Сантос поплатился за причастность к коррупции и неправильное расходование средств избирательной кампании, сообщал Reuters.

Репутация Сантоса начала трещать вскоре после его избрания в Палату представителей в ноябре 2022 года. Тогда в СМИ появились разоблачения его утверждений, об учёбе в Нью-Йоркском университете и работе в Goldman Sachs и Citigroup. Под сомнения попало его утверждение, что он еврей. Сантос рассказывал избирателям, что его бабушка и дедушка бежали от нацистов во время Второй мировой войны.

Сообщения о ложных утверждениях сделали Сантоса изгоем в палате и объектом насмешек ведущих вечерних телешоу еще до предъявления ему обвинений в мошенничестве и преступлениях, связанных с финансированием избирательной кампании. Экс-конгрессмену инкриминировались завышение сумм общего фонда для привлечения большей поддержки от Республиканской партии, отмывание средств для личных расходов, списании денег с кредитных карт доноров без их разрешения. Двое его бывших помощников по избирательной кампании признали свою причастность к мошенничествам.

Судебное разбирательство в отношении Сантоса назначено на 9 сентября 2024 года, за два месяца до ноябрьских выборов.

Двухпартийное расследование выявило, что он потратил почти 4000 долларов на спа-процедуры, включая инъекции ботокса, за счет избирательной кампании. Он также потратил более 4000 долларов из своего фонда в роскошном магазине Hermes и совершил покупки на OnlyFans, онлайн-платформе, на которой выкладывается порнографический контент.

Тем временем, никто не собирается таким же образом выдворить Роберта Менендеса, который не меньше погряз в коррупции.

В американском журнале Washington Examiner опубликована статья Кристофера Тремольи, посвящённая бездействию американских политиков в отношении проармянского сенатора от Нью-Джерси, на счету которого имеются серьёзные обвинения.

Тремольи задается следующими вопросами:

"Неужели республиканцы предпочитают нападать на своих, когда дело доходит до политических скандалов? Или они просто до смерти боятся выступать против демократов? Это лишь некоторые из вопросов, которые заслуживают ответа после того, как исключение из Конгресса Джорджа Сантоса привело к тому, что GOP (Республиканская партия) потеряла место в Палате представителей".

Как пишет автор статьи, между этими двумя ситуациями есть некоторые различия. Сантос был членом Палаты представителей, которую контролируют республиканцы, а Боб Менендес - член Сената, в котором доминируют демократы. Однако обратите внимание на рвение и решимость демократов Палаты представителей, когда дело дошло до привлечения Сантоса к ответственности. Подобной решительности не хватает в отношении Менендеса. И каждый избиратель-республиканец должен потребовать от политиков объяснений.

"Примером такой робости, лицемерия и двойных стандартов стал сенатор Митт Ромни. Он открыто говорил о соблюдении этических норм, проповедовал порядочность и поступал правильно. Ромни часто критиковал бывшего президента Дональда Трампа и даже голосовал за его импичмент. В феврале 2023 года он даже столкнулся с Сантосом и сказал, что "ему здесь не место", за что Ромни восхваляли и называли "мужественным".

Однако, где же мужество Ромни теперь, когда речь идёт о Бобе Менендесе? Где смелость республиканцев в Сенате? Почему они больше стремились исключить своего вместо того, чтобы призывать к ответственности политических соперников? Если бы демократы были меньшинством в Сенате, а Менендес был бы республиканцем, они бы поднимали этот вопрос каждый день, пока против него не были бы приняты какие-то меры", - говорится в статье.

Как считает автор, демократы заслуживают критики за отказ принять против Менендеса такие же меры, как против Сантоса. Однако этого и следовало ожидать. Республиканцы же должны быть хорошими парнями.

"Но они поступили совершенно иначе. Более того, республиканцы даже решили сбежать, поджав хвосты. Они признали, что не собираются ничего предпринимать и сказали: "Это должны решать демократы". Именно из-за таких действий избиратели-республиканцы устали от политиков, и вместо этого устремились к таким фигурам, как Дональд Трамп. Они устали от того, что демократы издеваются над ними, обманывают, переигрывают; при этом многие республиканцы сидят сложа руки и только неловко улыбаются и кивают головой.

Это свидетельствует о политической трусости, бесхарактерности, робости и слабости руководства, которые отторгают и возмущают избирателей-республиканцев. Желание призвать Сантоса к ответственности за его действия вполне законно и понятно. Однако неприемлемо применять к нему одни стандарты, а к Бобу Менендесу - другие. Нет никаких причин для такого политического бессилия, которое подрывает авторитет тех, кто входит в GOP. Они показали, что готовы пожертвовать собой, но отказываются что-либо делать в отношении таких коррумпированных политиков, как Менендес", - написал Кристофер Тремолье.