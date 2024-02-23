Фикрет Мамедов выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву

Назначенный судьей Конституционного суда Азербайджана Фикрет Мамедов после принесения присяги в Милли Меджлисе (парламент) выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за выдвижение его кандидатуры на эту должность, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что вопрос о назначении Фикрета Мамедова на эту должность обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

После обсуждения вопрос был поставлен на голосование и принят. Затем Фикрет Мамедов принес присягу, торжественно поклявшись достойно исполнять свои обязанности.

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