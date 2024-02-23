https://news.day.az/politics/1639673.html Фикрет Мамедов выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву
Фикрет Мамедов выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву
Назначенный судьей Конституционного суда Азербайджана Фикрет Мамедов после принесения присяги в Милли Меджлисе (парламент) выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за выдвижение его кандидатуры на эту должность, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что вопрос о назначении Фикрета Мамедова на эту должность обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
После обсуждения вопрос был поставлен на голосование и принят. Затем Фикрет Мамедов принес присягу, торжественно поклявшись достойно исполнять свои обязанности.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре