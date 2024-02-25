Ходжалинский геноцид - часть армянской политики систематической этнической чистки

Ходжалинский геноцид был частью армянской политики систематической этнической чистки и геноцида.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

МИД также поделился графиком, показывающим последовательность событий, которые привели к Ходжалинскому геноциду.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в своей публикации заявил, что виновные в этом массовом убийстве должны понести ответственность.

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