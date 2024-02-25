https://news.day.az/politics/1640279.html Ходжалинский геноцид - часть армянской политики систематической этнической чистки - ВИДЕО
Ходжалинский геноцид - часть армянской политики систематической этнической чистки - ВИДЕО
Ходжалинский геноцид был частью армянской политики систематической этнической чистки и геноцида.
Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
МИД также поделился графиком, показывающим последовательность событий, которые привели к Ходжалинскому геноциду.
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов в своей публикации заявил, что виновные в этом массовом убийстве должны понести ответственность.
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