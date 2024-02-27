Достижения Президента Азербайджана Ильхама Алиева еще лучше видны на фоне ущербности многих лидеров ЕС.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал российский политический эксперт Евгений Михайлов.

"Азербайджанскому народу несказанно повезло, что у него есть такой лидер, как Президент Ильхам Алиев, достойный сын своего отца Гейдара Алиева. Ильхам Алиев реализовал мечту как своего отца, так и своего народа о восстановлении целостности государства, при этом подняв экономику, создав одну из мощнейших армий и достойно борясь за интересы своей страны", - сказал Михайлов.

По его словам, достижения Президента Ильхама Алиева особенно заметны на фоне ущербности некоторых лидеров Европейского союза, в частности Франции.

"Некоторые западные страны проводили свою политику, препятствуя Азербайджану в восстановлении целостности своей территории, не предоставляя поддержку, а наоборот, создавая помехи. В то же время Франция начала усиливать военную поддержку Армении, и, по моему мнению, готовить ее к возможным новым конфликтам", - сказал политический эксперт.

Михайлов отметил, что в отличие от Армении, Азербайджан всегда предлагал инициативы для мирного урегулирования карабахского конфликта, и главным инициатором мира всегда был именно Президент Ильхам Алиев.

"Президент Ильхам Алиев не был сторонником военных действий, но когда наступил момент, он предпринял решительные меры, что характерно для сильного лидера. Восстановив территориальную целостность, Азербайджан, таким образом, занял гораздо более высокие позиции на мировой арене", - сказал он.

По мнению российского аналитика, Россия видит в Азербайджане сильного, надежного партнера.

"С Азербайджаном у России перспективные отношения, и Азербайджан, как союзник, считается более надежным по сравнению с Арменией", - сказал Михайлов.

Он отметил, что также очевидно, что Азербайджан стал сильным игроком не только в своем регионе, но и на глобальной арене, что подтверждается тем, что страна дважды председательствовала в организации Движения неприсоединения.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что проведение президентских выборов в Азербайджане в текущем году было верным решением, а их итоги еще раз подтвердили кандидатуру Президента Ильхама Алиева как единственную соответствующую интересам азербайджанского народа.

"Стабильность в стране, обеспечиваемая Президентом Ильхамом Алиевым, необходима для эффективного противодействия угрозам. Эти шаги стали правильными, своевременными и, я уверен, они способствуют благополучию страны и региона", - заключил российский аналитик.

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