https://news.day.az/politics/1640953.html Началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Берлине - ФОТО
Началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Берлине - ФОТО
28 февраля началась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
Как сообщает в среду Day.Az, встреча проходит в столице Германии - Берлине.
Ранее сообщалось, что Между главами МИД Азербайджана и Армении состоится очередной раунд переговоров по проекту "Двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений".
Отметим, что в рамках визита запланированы встречи Джейхуна Байрамова с официальными лицами Германии.
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