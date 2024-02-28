Началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Берлине

28 февраля началась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщает в среду Day.Az, встреча проходит в столице Германии - Берлине.

Ранее сообщалось, что Между главами МИД Азербайджана и Армении состоится очередной раунд переговоров по проекту "Двустороннего Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений".

Отметим, что в рамках визита запланированы встречи Джейхуна Байрамова с официальными лицами Германии.

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