Путин о важности Азербайджана для России

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Двенадцатого российско-азербайджанского межрегионального форума, отметив, что сотрудничество по линии регионов является важной частью партнерства двух стран.

Как передает Day.Az, телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Сотрудничество по линии регионов является важной составляющей российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, вносит большой вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между нашими народами, расширяет возможности для продвижения взаимовыгодных торговых, инвестиционных и гуманитарных связей, создает условия для повышения благосостояния граждан обеих стран", - указал президент.

Он подчеркнул, что регулярные встречи участников форума обеспечивают прямой диалог между представителями органов государственной власти, а также общественных, научных и деловых кругов по актуальным вопросам межрегионального взаимодействия.

Путин добавил, что повестка форума в этом году объемна и содержательна. "В центре внимания - различные аспекты развития кооперации в сферах промышленности и сельского хозяйства, поддержка малого и среднего предпринимательства, совместных проектов по защите окружающей среды", - отметил глава государства.

"Уверен, что ваши дискуссии будут полезными и конструктивными, дадут старт новым перспективным идеям и инициативам", - заключил Путин.

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