Представитель США прибыла в Баку

Заместитель помощника секретаря Бюро энергетических ресурсов США Кимберли Харрингтон прибыла в Азербайджан.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщило посольство США в Азербайджане на своей странице в соцсети X.

"Посольство приветствует заместителя помощника госсекретаря Бюро энергетических ресурсов Кимберли Харрингтон в Баку. Кимберли Харрингтон встретится с правительственными чиновниками и будет представлять Соединенные Штаты на 10-м министерском заседании Консультативного совета Южного газового коридора, а также обсудит важную роль Азербайджана, как принимающей стороны COP29", - говорится в публикации посольства.

Напомним, что 10-е заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК) пройдет 1 марта.

В ходе встречи планируется подписание ряда документов, как по расширению ЮГК и вхождению в его состав новых стран-участниц, так и по проектам "зеленой" энергетики.

Намечена отдельная сессия по проектам "зеленой" энергетики и ряда важных соглашений.

Отметим, что Южный газовый коридор полноценно действует с декабря 2020 года и поставляет газ в Италию (свыше девяти миллиардов кубометров в год), в Грецию и Болгарию - по одному миллиарду кубометров в год каждой стране.

В 2022 году страны ЕС получили 11,4 миллиарда кубометров газа на 15,6 миллиарда евро.

В 2023 году объем достиг 11,8 миллиарда кубометров газа.

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