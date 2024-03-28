Во время и после антитеррористических мероприятий локального характера была проделана важная работа

Во время и после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных ВС Азербайджана в Карабахе 19 сентября 2023 года, была проведена важная работа и достигнуты значительные результаты.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил в статье, опубликованной в официальной газете, начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев.

Он отметил, что сотрудники СГБ сыграли неоспоримую роль в предотвращении возможной провокационно-подрывной деятельности, которую противник пытается осуществить на всех фронтах, а также угроз в области информационной безопасности и кибербезопасности, обеспечении армии Азербайджана оперативной и контрразведывательной информацией в период Отечественной войны, когда под решительным командованием победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева была достигнута историческая победа.

"Так, незаконные армянские вооруженные формирования, действовавшие в Карабахе, были разоружены, оперативно-розыскными мероприятиями, проведенными нами, были выявлены места, где скрывались "руководители" так называемого режима, после чего они были арестованы и привлечены к уголовной ответственности.

В качестве очередного проявления высокой оценки деятельности органов безопасности Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым за проявленные личное мужество и героизм во время и после военных действий, проведенных в 2020 и 2023 годах, группа сотрудников СГБ была удостоена высоких наград.

С большой гордостью отмечаем, что сегодня в рядах СГБ служат 7 героев Отечественной войны. За самоотверженность, проявленную в указанных боевых действиях, 7 сотрудников Службы государственной безопасности были награждены орденом "Зафар", 14 - орденом "Карабах", а также значительное число сотрудников - другими орденами и медалями", - говорится в статье А.Нагиева.

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