В Москве назвали Армению "инструментом для опасных планов Запада"

Армению на глазах всего мира превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада.

Как передает в четверг Day.Az, об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Телеграм-канале.

"В Вашингтоне, Брюсселе и Ереване наигранно недоумевают, почему предстоящая 5 апреля встреча высокого уровня Армения - ЕС - США вызывает у многих беспокойство. Утверждают, будто она не направлена против какой-либо третьей стороны, - написала она в Telegram-канале. - Подобные мероприятия вызывают беспокойство в России, потому что представители США и ЕС прямо говорят нашим партнерам, что их основная направленность исключительно против России. Прямо так и говорят, открытым текстом".

По словам дипломата, такие встречи вызывают беспокойство у большинства стран региона, потому что нацелены не на достижение мира между Азербайджаном и Арменией, а на дальнейшее "внедрение Запада с его крайне деструктивными подходами на Южный Кавказ, создание там новых разделительных линий, принуждение стран региона следовать антироссийской повестке, разрушение их многовековых связей с Москвой, расшатывание действующих механизмов региональной безопасности и экономического сотрудничества".

"Почему официальный Ереван делает вид, что не понимает, о чем речь, - большой вопрос. Ведь Армению на глазах всего мира превращают в инструмент реализации чрезвычайно опасных планов коллективного Запада, которые полностью расходятся с коренными интересами армянского народа", - резюмировала Захарова.

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