https://news.day.az/politics/1648579.html Румынская делегация посетила Аллею шехидов - ФОТО
Румынская делегация посетила Аллею шехидов - ФОТО
Делегация во главе с министром энергетики Румынии Себастьяном-Иоаном Бурдужаном прибыла с официальным визитом в Азербайджан для участия в 8-м заседании Совместной межправительственной азербайджано-румынской комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству.
Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, делегация посетила Аллею шехидов.
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