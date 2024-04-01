Румынская делегация посетила Аллею шехидов

Делегация во главе с министром энергетики Румынии Себастьяном-Иоаном Бурдужаном прибыла с официальным визитом в Азербайджан для участия в 8-м заседании Совместной межправительственной азербайджано-румынской комиссии по торгово-экономическим связям и научно-техническому сотрудничеству.

Как сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения, делегация посетила Аллею шехидов.

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