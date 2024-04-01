Армения продолжает концентрировать войска на условной границе с Азербайджаном и строить опорные пункты наступательного характера

Министерство обороны Азербайджана 31 марта 2024 года распространило официальную информацию о сосредоточении в последнее время подразделений и боевой техники вооруженных сил Армении на различных направлениях армяно-азербайджанской условной границы.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, сосредоточение Арменией войск вдоль условной границы и создание опорных пунктов наступательного характера, создание долговременных огневых точек на различных направлениях, строительство фортификационных сооружений были зафиксированы имеющимися в распоряжении азербайджанских подразделений специальными техническими средствами и посредством визуального наблюдения.

"В новопостроенных железобетонных фортификационных сооружениях размещены артиллерийские системы, другое наступательное вооружение и тяжелая огневая техника вооруженных сил Армении. Еще раз заявляем, что азербайджанская армия будет решительно пресекать любые провокации со стороны Армении. Вся ответственность за обострение ситуации ложится на военно-политическое руководство Армении и ее покровителей", - говорится в сообщении.

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